EN DIRECT - Présidentielle : Marine Le Pen dénonce "une inflation de femmes qui portent le voile"

MARINE LE PEN VEUT FAIRE DU PEUPLE "LA COUR SUPRÊME"





Marine Le Pen a assuré sur CNEWS et Europe 1 qu'il n'était pas possible de dire que son projet était antidémocratique "alors que je propose plus de pouvoir au peuple". Citant la Constitution, et notamment l'article 2 et 3, la candidate a affirmé que tout ce qu'elle voulait, c'était de concerter le peuple. "Le Conseil constitutionnel a tout son rôle, il n'y a aucune difficulté, mais il ne peut pas vérifier la constitutionnalité d'un projet si l'objectif du référendum est de changer la Constitution", a déclaré la candidate d'extrême droite. Or, un référendum ne peut pas être mis en place pour des réformes de la Constitution. Elle a par ailleurs accusé Emmanuel Macron d'"hostilité à l'égard du peuple", notamment en ne le consultant pas plus.





Ne souhaitant pas donner les noms d'un possible gouvernement, Marine Le Pen a simplement rappelé que si elle était élue, elle nommerait Jean-Paul Garraud ministre de la Justice.





Sur la possibilité d'avoir Jean-Luc Mélenchon comme 1er ministre, elle a assuré que leader de la France insoumise mentait aux Français. "Le quinquennat entraîne une chose, celui qui est élu a en deux mois une majorité pour gouverner. Si je suis élue présidente de la République, j'aurais une majorité", a affirmé Marine Le Pen, considérant en substance que les législatives étaient acquises si elle parvient à gagner le second tour de dimanche.