EN DIRECT - Législatives : pour François Hollande, la programme de la Nupes est "incapable d'être exécuté"

L'actualité politique de lundi était aussi marquée par les incidents qui ont émaillé la finale de la Ligue des champions samedi au Stade de France, à Saint-Denis. L'opposition continuait de s'indigner, l'extrême droite dénonçant les "racailles" tandis que la gauche pointait les méthodes de maintien de l'ordre.

Lundi, à l'issue d'une réunion interministérielle convoquée sur ces incidents, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a dénoncé une "fraude massive, industrielle et organisée de faux billets" et assuré que "sans les décisions prises par la police et le préfet, il y aurait eu des morts".