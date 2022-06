EN DIRECT - Sébastien Chenu estime, sur LCI, que la Nupes "a explosé"

L'ÉCOLE DE L'HUMILITÉ





Sur Twitter, Eric Zemmour a déploré la désunion du RN avec son parti Reconquête. "La politique, c'est l'école de l'humilité. Eric Zemmour a perdu la course à présidentielle, la course à l'Assemblée, alors on arrête de donner des leçons. Il s'est trompé depuis le début. Il faut qu'il le reconnaisse", appuie le député RN du Nord. Pour son avenir, "il continuera à être ce qu'il a été, un lanceur d'alerte, un commentateur. Mais on est loin d'un homme politique."