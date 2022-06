EN DIRECT - Législatives 2022 : les informations du samedi 4 juin

L'interview va-t-elle raviver le débat ? Emmanuel Macron a accordé un entretien à la presse quotidienne régionale vendredi, alors que la campagne des législatives entre dans sa dernière ligne droite et que l'abstention promet d'atteindre des niveaux records au premier tour. Outre des annonces, sur la réforme des retraites ou encore sa "nouvelle méthode", il y décoche quelques flèches à ses opposants, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon en tête, chez lesquels il décèle "un projet de désordre et de soumission".

"Je souhaite que, dans la continuité de l’élection présidentielle, les Français fassent le choix de la solidité : d’une majorité stable et sérieuse pour les protéger face aux crises et pour agir pour l’avenir", déclare par ailleurs le chef de l'Etat.

Marine Le Pen, dont le déplacement à Saint-Amand-les-Eaux a été perturbé par un jet d'œuf vendredi, a rapidement répliqué, accusant Emmanuel Macron de "faire la politique de l'autruche" et fustigeant notamment son "laxisme" face aux "émeutes du Stade de France".

Quant à Jean-Luc Mélenchon, il ne devrait pas manquer de répondre au chef de l'Etat samedi depuis Villeurbanne, où il se rend pour soutenir son gendre Gabriel Amard.