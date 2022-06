EN DIRECT - Législatives 2022 : les informations de ce dimanche 5 juin

Enfin, les électeurs de Polynésie et les Français résidant à l'étranger sont attendus aux urnes ce week-end pour le premier tour des législatives, samedi pour le continent américain et les Caraïbes, et dimanche pour le reste du monde. Ils avaient déjà pu voter en ligne auparavant. Les résultats des 11 circonscriptions des Français de l'étranger devraient être connus dans la nuit de dimanche à lundi. En France métropolitaine, les premier et second tours auront lieu les 12 et 19 juin.