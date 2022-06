EN DIRECT - Législatives 2022 : Jean-Pierre Raffarin est l'invité de la matinale

LE RN, UNE "SURPRISE" DU SECOND TOUR ?





Interrogé sur France 2, Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National (RN) estime qu'il est "possible" que son parti comptabilise plus de 100 élus à l'Assemblée nationale dimanche prochain.





"Le Rassemblement national est est le premier parti d'opposition : on est passé de 13 à 18%, Emmanuel Macron a baissé et la gauche est restée stable malgré la coalition. Nous, nous ne sommes pas une coalition", a assuré le député du Nord. Selon lui, le RN pourrait être une "surprise" du second tour.