EN DIRECT - Législatives 2022 : les dernières informations de ce jeudi 9 juin

En déplacement à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, terres favorables à Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, en a remis une couche en fin d'après-midi, fustigeant, lors d'un bain de foule de plus d'une heure, le "projet d'interdictions et de taxation" de la Nupes. "Leur projet explique aux gens qu'on va leur interdire de couper les arbres chez eux. Il y a 20 taxations nouvelles. Ce n'est pas un bon projet pour le pays", a lancé M. Macron, qui a notamment assisté à spectacle de hip-hop, reprenant les arguments déroulés par son camp depuis le week-end en estimant que le pays avait "besoin de stabilité et d'ambition".