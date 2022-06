EN DIRECT - Législatives 2022 : "Pas une seule voix pour le RN", demande la porte-parole du gouvernement

Le second tour des élections législatives offre un duel entre la gauche unie et le camp Macron, qui va devoir batailler pour conserver la majorité absolue à l'issue d'un premier tour marqué par une abstention record. Reste à savoir jusqu'où ira le tassement pour la majorité sortante, alors qu'en 2017, La République en marche et Modem avaient raflé plus de 32% au premier tour avant d'obtenir près de 350 députés au second.