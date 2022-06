EN DIRECT - Législatives 2022 : la campagne entre dans le dur

OLIVIER FAURE ET LE VOTE RÉPUBLICAIN





"Quelle outrance. Désormais, on est macroniste ou on est antirépublicain. (...) Les mots perdent leur sens. Le vote républicain, c'est d'abord le vote tout court", estime le patron du PS sur France Inter en référence aux attaques du camp présidentiel sur la Nupes.





Tout comme Alexis Corbière quelques minutes plus tôt, Olivier Faure regrette le manque d'implication de l'exécutif dans la campagne avec le déplacement d'Emmanuel Macron en Europe de l'Est et le refus d'Elisabeth Borne de participer à un débat électoral.