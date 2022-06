EN DIRECT - Législatives : le politologue Brice Teinturier est l'invité de la matinale de LCI

LE RN VISE JUSQU'A 100 DEPTUTÉS ÉLUS





Interrogé sur Cnews, le président du Rassemblement national est confiant pour le second tour de dimanche. "On est arrivés au second tours dans 210 circonscriptions. Je pense qu'on peut arracher la victoire dans beaucoup de territoires. On peut aller jusqu'à 40, 50, 100 députés", espère-t-il.