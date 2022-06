EN DIRECT - Législatives 2022 : les dernières informations du mercredi 1er juin

G. DARMANIN "SE DÉFAUSSE" ET "NIE LA VÉRITÉ" SELON B. RETAILLEAU





"Quand on s'enferre dans des contre-vérités, des mensonges, cela devient grave", a réagi sur Europe 1 Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, quelques heures avant l'audition du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra au Sénat. Cette audition, qui fait suite aux débordements constatés samedi soir au Stade de France, aura pour objectif de déceler "la vérité", a-t-il avancé.





"L'image de la France est humiliée. (...) Mais le scandale, c'est le mensonge. Le ministre de l'Intérieur se défausse sur des boucs émissaires britanniques. Les supporters britanniques, qui ont été empêchés d'entrer dans le stade, gazés, détroussés, sont accusés", a tancé le sénateur de la Vendée.





Quant à la présence de 40.000 faux billets avancée par Gérald Darmanin, "personne n'y croit", a-t-il répondu. "Le problème est aussi dans les débordements, ces hordes de sauvages, de barbares qui ont attaqué et détroussé. Ce n'est pas seulement un problème de faux billets, qui est un prétexte. On n'a pas su une fois de plus maintenir l'ordre et donc on nie la vérité", a-t-il poursuivi. La version du ministre est "contredite par tout, par les images, les journalistes", a-t-il ajouté.