EN DIRECT - Législatives 2022 : les dernières informations de ce mercredi 8 juin

GEOFFROY ROUX DE BÉZIEUX VEUT QUE LES FRANÇAIS "TRAVAILLENT PLUS LONGTEMPS"





Invité de LCI ce mercredi, le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux juge que la France a les moyens de financer toutes les mesures pour le pouvoir d'achat seulement si "elle augmente sa quantité de richesses". Dès lors, "il y a un débat sur les retraites", déclare-t-il.





"Si on veut augmenter les dépenses de santé, d'éducation, de défense, il faut que collectivement, on travaille plus. Cela veut dire moins de chômage et travailler probablement plus longtemps dans la vie, soit par les annuités, soit par l'âge légal. C'est un discours de vérité."