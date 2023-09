EN DIRECT - Lutte contre le harcèlement scolaire : "Les élèves harceleurs changeront d'établissement", déclare Elisabeth Borne

Le deuxième axe du plan gouvernemental est la détection. "Notre objectif est clair : détecter tous les cas de harcèlement et offrir à toutes les victimes et à leurs familles, un parcours clair et balisé", lance Élisabeth Borne. "Pour identifier les dangers, tous les élèves du CE2 à la 3e rempliront chaque année une grille d’auto-évaluation qui permettra de repérer les cas de harcèlement et d’intervenir rapidement. En parallèle, une autre grille d’évaluation du risque, mise au point par la Gendarmerie nationale, sera généralisée auprès de la justice et de la police. Pour les forces de l’ordre, cette grille améliorera la prise en compte des victimes et la qualité des auditions", détaille la Première ministre.