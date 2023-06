EN DIRECT - Emmanuel Macron à Marseille : trois jours pour faire le tour des chantiers lancés en 2021

LES TRANSPORTS





Face à un "retard colossal" des transports à Marseille, l'État va doubler sa subvention de 256 à 500 millions d'euros. Ville deux fois et demie plus étendue que Paris en surface, Marseille ne dispose que de deux lignes de métro et trois de tramways. Les quartiers du nord, les plus peuplés mais laissés pour compte durant des années, sont très mal desservis.





À ce jour, quinze projets ont été lancés, comme la prolongation d'un tramway Sud-Nord, dont une première tranche est espérée fin 2024, ou un bus de rocade reliant deux terminus de métro dans le Nord, pas avant 2024 là aussi.