EN DIRECT - Emmanuel Macron réitère sa confiance à Elisabeth Borne

Une semaine après le second tour des législatives, qui l'a privé de majorité absolue, Emmanuel Macron tente de reprendre la main. Dans une interview accordée samedi soir à l'AFP, le chef de l'État réitère sa confiance à Elisabeth Borne et charge sa Première ministre de former un "gouvernement d'action" d'ici début juillet.

Le président de la République demande à la cheffe du gouvernement de sonder au préalable l'opposition, pour connaître les intentions des groupes politiques. Coalition ? Accords ponctuels sur des réformes ? Rien n'est tranché pour l'heure. L'objectif pour la majorité présidentielle est de trouver des alliés durables pour faire adopter certains textes.