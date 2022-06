EN DIRECT - Législatives : l'interview de Julien Bayou à suivre sur LCI

Pour la première fois en France, une femme devrait accéder au perchoir, à l'Assemblée nationale. Yaël Braun-Pivet, qui était ministre des Outre-Mer depuis un mois et devrait devenir mardi présidente de l'Assemblée nationale, est sortie du gouvernement, selon un décret publié dimanche au Journal officiel.

Encore novice en politique en 2017, cette ex-présidente de la commission des Lois de l'Assemblée et députée des Yvelines, a été investie mercredi par la majorité présidentielle et devrait succéder à Richard Ferrand (LaREM), un proche d'Emmanuel Macron défait au second tour des législatives.