EN DIRECT - Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, invité de L'Événement du dimanche LCI

Au sujet des "drames qui se sont succédé" ces dernières semaines, Fabien Roussel remarque que des "signes montrent que ceux qui commettent ces violences sont de plus en plus jeunes avec une libération de la violence". Si bien qu'aux yeux de l'ancien candidat à l'élection présidentielle, "ce ne sont plus des faits divers, mais des faits de société". Sur le plateau de LCI le secrétaire national du PCF a donc d'abord appelé à "étudier et comprendre" les causes profondes de ce phénomène, comprendre "pourquoi une part de notre jeunesse n'a plus de repère".





S'agissant des mesures pour endiguer ce phénomène, Fabien Roussel a confié qu'il était pour l'augmentation "du temps des enfants à l'école", par exemple "pour que les enfants ne fassent plus les devoirs à la maison, mais à l'école". Il ne souhaite toutefois pas que "nos écoles soient des casernes" et limiter ces mesures aux établissements dans les quartiers les plus difficiles. Si le député du Nord veut "beaucoup plus de professeurs, d'encadrants, de personnel", c'est pour que l'école "fasse de ces enfants des citoyens".