Au 13H de TF1, Fabien Roussel répète qu'il veut "mettre fin à un système qui nourrit le chômage par les allocations et le RSA"

Fabien Roussel persiste et signe. Invité du JT de 13H de TF1 ce 10 septembre, l'ex-candidat du parti communiste (2,3%) a maintenu ses propos en faveur d'"une gauche du travail et pas des allocs" afin de parler "autant aux Français des villes qu'à ceux des champs". "Ce que je souhaite pour les Français, pour la jeunesse pour nos enfants, ce n'est pas une vie de chômage, de précarité, d'allocation chômage, de RSA", a-t-il déclaré depuis la fête de l'Humanité, dans l'Essonne.

"Ce que je souhaite, c'est que nous puissions garantir à nos enfants, à chaque homme et chaque femme de notre pays l'accès à un travail, à une formation, et à un salaire qui permette de vivre dignement", a insisté Fabien Roussel. "C'est cela que la gauche doit réussir à proposer aux Français. (…) Je veux mettre fin à un système qui nourrit le chômage par les allocations chômage et le RSA". La veille, le chef du PCF avait reproché à la Nupes de n'avoir pas su parler aux classes populaires rurales.