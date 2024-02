EN DIRECT - Gouvernement Attal : les noms d'une quinzaine de nouveaux ministres et secrétaires d'État bientôt révélés

14 ministres ont été nommés le 11 janvier dernier, une quinzaine de noms doivent être dévoilés prochainement pour compléter cette liste. Pas plus. Le président de la République et le Premier ministre souhaitent avoir autour d'eux une équipe resserrée. Mais cela complique l'équation et les arbitrages. "Ils ont du mal avec les périmètres", a expliqué à l'AFP le chef des députés Renaissance Sylvain Maillard, car certains veulent "des ministres pour les représenter", comme les associations de défense de l'enfance.

Il faut aussi veiller à respecter la parité, les équilibres entre les différentes composantes de la majorité en accordant des postes à des membres d'Horizons et du MoDem, ou ne pas dépouiller complètement l'aile gauche de la majorité en poursuivant peut-être une politique de débauchage à droite (notamment chez les sénateurs ?).