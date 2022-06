EN DIRECT - Assemblée nationale : élection ce jeudi du président de la commission des Finances

"SOUS LE CHOC DE CE QU'IL S'EST PASSE A l'ASSEMBLÉE NATIONALE"





Jérôme Guedj est revenu sur l'élection de deux députés RN pour les postes de vice-présidents à l'Assemblée nationale. "Rien ne s'est passé normalement, on passe par dessus bord nos valeurs", s'est insurgé le député de l'Essonne, assurant être "encore sous le choc de ce qu'il s'est passé à l'Assemblée nationale". Il regrette ainsi que les deux députés aient recueilli près de 290 voix chacun, signifiant que des députés de la majorité et de LR ont voté pour eux. "Rien n'obligeait à faire cela", a-t-il déclaré, citant l'exemple de l'Allemagne où les députés de l'AFD, parti d'extrême droite, n'occupent aucune position de pouvoirs au Parlement selon le député.





Par conséquent, Jérôme Guedj a dénoncé l'"hypocrisie" de la majorité présidentielle, rapelant qu'elle avait appelé à faire barrage au RN lors du second tour de la présidentielle. S'il a assuré respecter la présence des députés RN, il a donc regretté l'existence de "coalitions". "Le RN est un adversaire de la République", a encore ajouté Jérôme Guedj, citant le discours d'ouverture de la législature réalisé par le député RN José Gonzalez et qui a évoqué l'Algérie française. "On était dans un moment de communion nationale et il est venu rouvrir des blessures. On est dans le révisionnisme historique", a dénoncé le député de l'Essonne.





Pour autant, il a regretté le comportement de son collège de la Nupes Louis Boyard qui a refusé de serrer la main de députés RN. "Ce n'est pas ma manière de faire"