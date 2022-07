EN DIRECT - Remaniement : Olivia Grégoire rejoint Bercy, Olivier Véran porte-parole du gouvernement

URGENCES





"Le plus urgent, c'est que pour les 25 millions de salariés, il y ait des hausses de salaires. Le plus urgent, c'est que pour les x millions de retraités, il y ait des hausses de pensions. Et pour tous les Français, le blocage des prix", martèle Fabien Roussel sur LCI. "S'il n'y a rien de cela, et s'il y a encore des petits chèques, un petit coup de 100€ ici, un petit 2% par là, ce sont des miettes. Ca n'avancera pas. Le pays va aller droit dans le mur", ajoute le député du Nord.