EN DIRECT - Les Français un peu moins mécontents du nouveau gouvernement Borne

Face à l'inflation, le gouvernement présenté cette semaine une nouvelle salve de mesures destinées à protéger le pouvoir d'achat des ménages. Elles sont prévues dans deux textes (un projet de budget rectificatif et une loi pouvoir d'achat). Dans le même temps, l'opinion des Français est un peu plus favorable à l'égard de l'exécutif. Un sondage Ifop-Fiducial pour Sud Radio révèle en effet que plus d'un Français sur deux n'est pas satisfait du deuxième gouvernement d'Elisabeth Borne, formé lundi, mais celui-ci convainc plus que le précédent. Les Français sont 54% à se dire mécontents, contre 58% lors des précédentes nominations.