EN DIRECT - Les Français un peu moins mécontents du nouveau gouvernement Borne, selon un sondage

MACRON VEUT DES DEPUTES PLUS PRESENTS





"Le président a entendu ce que voulaient dire les Français dans cette élection en deux temps, à savoir on garde notre président et dans un second temps on donne nos voix à des députés de l'opposition". Ce que souhaite le président de la République est davantage de "présence, d'écoute" des députés sur le terrain -et pas seulement dans l'hémicycle - explique la secrétaire d'Etat au sujet de la demande de Macron d'être "en campagne permanente" aux députés de la majorité.