EN DIRECT - Discours de politique générale : jour J pour la Première ministre

"CE SECOND QUINQUENNAT, POUR QUOI FAIRE ?"





Maintenant que le gouvernement est formé, deux questions importantes se posent aux yeux de l'historien :





- Une question sur le fond, à savoir : "Ce second quinquennat pour quoi faire ?"





- "Et il y a la question sur la méthode : comment va fonctionner ce gouvernement dans une période compliquée, avec une majorité relative : jamais depuis la IV° République on a eu une exécutif si affaibli, sur le plan sanitaire, économique, et stratégique, avec la guerre en Ukraine".