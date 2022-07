EN DIRECT - Remaniement : "Les débauchages individuels, c'est fini", assure Véran

LR, UNE "OPPOSITION RÉSOLUE MAIS RAISONNABLE" ?





"Nous serons une opposition résolue mais responsable", affirme ce mardi Olivier Marleix. "On attend de savoir ce qu'Elisabeth Borne va nous dire. On veut avoir l'assurance d'un changement de méthode, un peu plus d'écoute", argue le député LR d'Eure-et-Loir, président du groupe LR. "On attend aussi des orientations sur le fond. Le pays a d'immenses défis à relever, la question de la dette qui fait que notre pays est sur le fil [...], la question du dysfonctionnement de nos services publics, la question de l'autorité...", ajoute-t-il. "En un mot, comment on enraye le déclin de ce pays ?", conclut-il.