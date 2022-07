EN DIRECT - Gouvernement : Stanislas Guerini va "passer le relais" à la tête de Renaissance

PARTICIPATION ET INTÉRESSEMENT





Face à l'inflation, Olivia Grégoire a énuméré plusieurs mesures prévues dans le projet de loi sur le pouvoir d'achat. C'est notamment le triplement de la prime Macron. "Ça n'est une augmentation de salaire nette, mais il est important d'apporter plus de pouvoir d'achat. Augmenter les salaires, ça peut être possible cette année, et pas l'année prochaine", a justifié la porte-parole, défendant les entreprises qui ne valorisent pas les salaires.





Le projet de loi devrait arriver à l'Assemblée au 18 juillet. Elisabeth Borne a consulté les formations politiques durant "une quinzaine d'heures" pour faire avancer ce projet. La Première ministre rencontrera le Président pour expliquer les résultats de ces échanges et "avancer la semaine prochaine", précise Olivia Grégoire.