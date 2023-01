EN DIRECT - "Revenez" sur l'âge de départ à 64 ans "et on discute", lance Laurent Berger

"ON EST DÉTERMINÉ, PAS DANS LA PROVOCATION"





"Si prendre ses responsabilités c'est faire de la provocation, alors on n'a pas la même définition de la provocation", s'est irritée sur Europe 1 la ministre du Commerce et du Tourisme Olivia Grégoire. "Moi, je vois plutôt possiblement de la provocation à l'extrême gauche depuis des semaines, disant qu'il est urgent de ne rien faire, le déni face au défi à relever avec les retraites", a-t-elle estimé.





"On a une droite dont je veux croire qu'elle soutiendra cette réforme, (...) en un mot, on est déterminé, on n'est pas dans la provocation, on met en œuvre ce que l'on avait dit", a-t-elle poursuivi. "Non, l'Assemblée nationale n'est pas une ZAD, ne doit pas l'être et j'espère de tout cœur qu'elle ne le sera pas", a poursuivi la ministre, ciblant la sortie de la patronne des Verts, Marine Tondelier.





"Ne rien faire, c'est mettre le système dans le mur, dire 'après moi le déluge'. Je suis devenue maman, et ça me met profondément en colère", a-t-elle aussi insisté.