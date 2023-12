EN DIRECT - Mort de Jacques Delors : Macron salue un "homme d'État" et un "inépuisable artisan de notre Europe"

L'ancien président de la Commission européenne est décédé, annonce ce mercredi sa fille Martine Aubry à l'AFP. L'ex-ministre de l'Économie et des Finances avait 98 ans. Emmanuel Macron a salué un "homme d'État au destin français" et un "inépuisable artisan de notre Europe".

"UN VISIONNAIRE" SELON URSULA VON DER LEYEN Ursula Von der Leyen réagit également à la disparition de Jacques Delors. Pour l'actuelle présidente de la Commission européenne, son lointain prédécesseur à ce poste "était un visionnaire qui a rendu notre Europe plus forte". METSOLA, MICHEL... DES HOMMAGES DE TOUTE l'EUROPE Plusieurs personnalités européennes lui rendent également hommage sur le réseau social X, comme Charles Michel. "Jacques Delors a conduit la transformation de la Communauté économique européenne vers une véritable Union, fondée sur des valeurs humanistes et appuyée sur un marché unique et une monnaie unique, l'euro", déclare le président du Conseil européen. "Grand Français et grand Européen, il est entré dans l’histoire comme l'un des bâtisseurs de notre Europe", ajoute-t-il.

Pour le socialiste Belge Elio di Rupo, ministre-président de la Wallonie, Jacques Delors "était une grande figure du Parti socialiste français et l'un des pères de la construction de l'Union européenne".

La présidente du Parlement européen Roberta Metsola estime de son côté qu'avec le décès de l'ancien président de la Commission européenne, l'Union européenne "perd un géant". "Des générations d'Européens continueront de bénéficier de son héritage", affirme-t-elle. JACK LANG SALUE "UN CAMARADE DE COMBAT" Sur LCI, Jack Lang fait part de sa "peine infinie" et de sa "très grande tristesse". "Jacques Delors était un camarade de combat", déclare l'ex-ministre de la Culture, disant qu'il est "l'honneur de la gauche, de la France et de l'Europe". "C'est dommage pour lui et pour la France qu'il n'ait pas pu devenir président de la République", regrette Jack Lang. Mort de Jacques Delors : "C'est une immense tristesse", déplore Jack Lang Source : TF1 Info "UNE SOURCE D'INSPIRATION" POUR BARNIER Plusieurs personnalités politiques issues de la droite rendent elles aussi hommage à Jacques Delors, comme Michel Barnier et Jean-Pierre Raffarin. "Jacques Delors a été pour beaucoup d’entre nous et bien au-delà des clivages politiques, une source d’inspiration et une raison de croire en une 'certaine idée' de la politique, de la France et de l’Europe", affirme l'ancien commissaire européen sur le réseau social X (anciennement Twitter). L'ex-négociateur en chef du Brexit salue également "un humaniste au service de la coopération et de la solidarité entre européens".

De son côté, l'ex-Premier ministre Jean-Pierre Raffarin estime que Jacques Delors "fut un grand président de la Commission européenne", tandis que le président des Républicains Éric Ciotti indique que "son dévouement à la France et à la construction européenne restera un modèle d'engagement". ANNE SINCLAIR CONFIE SA "TRISTESSE" Sur LCI, la journaliste Anne Sinclair fait part de sa "tristesse". "Jacques Delors était un homme que je respectais et que j'admirais beaucoup", témoigne-t-elle. "D'une grande rigueur, d'une grande morale et d'une foi européenne sans limite." Mort de Jacques Delors : "Ça a été un grand choc", raconte Anne Sinclair, qui l'a interviewé lors de son renoncenement à la présidentielle de 1995 Source : TF1 Info HOMMAGES DE MÉLENCHON, JADOT ET FAURE : "UN SOCIALISTE QUI AVAIT UN IDÉAL" "Jacques Delors était un socialiste de la génération qui avait un idéal", déclare Jean-Luc Mélenchon sur son compte Twitter. "Si éloigné qu'on ait pu être, je salue le militant et l'homme d'action qui agissait en pensant au bien commun."

Pour le député écologiste Yannick Jadot, "nous pleurons un immense européen, un 'visionnaire pragmatique'".

"Un géant vient de nous quitter", estime pour sa part le patron du PS, Olivier Faure. "Par son engagement syndical, ministériel et enfin à la tête de l’Europe, il nous lègue un héritage immense." MACRON SALUE "L'INÉPUISABLE ARTISAN DE NOTRE EUROPE" Emmanuel Macron rend hommage à l'ancien président de la Commission européenne, saluant "un homme d'Etat au destin français", "inépuisable artisan de notre Europe".

L'ancien président de la Commission européenne, père de l'euro et figure de la gauche française, Jacques Delors, est décédé à 98 ans, a annoncé à l'AFP sa fille Martine Aubry. "Il est décédé ce matin (mercredi) à son domicile parisien dans son sommeil", a déclaré la maire socialiste de Lille.

Favori des sondages, l'ancien ministre de l'Économie et des Finances sous François Mitterrand (1981-1984) avait douché les espoirs de la gauche en refusant de se présenter à l'élection présidentielle de 1995, un renoncement spectaculaire à la télévision devant 13 millions de téléspectateurs. "Je n'ai pas de regrets", mais "je ne dis pas que j'ai eu raison", avait-il déclaré dans une interview au Point en 2021. "J'avais un souci d'indépendance trop grand, et je me sentais différent de ceux qui m'entouraient. Ma façon de faire de la politique n'était pas la même."

L'architecte de l'Europe

Depuis Bruxelles où il restera à la tête de la Commission de 1985 à 1995, Jacques Delors a joué les architectes pour façonner les contours de l’Europe contemporaine : mise en place du marché unique, signature des accords de Schengen, Acte unique européen, lancement du programme Erasmus d’échanges étudiants, réforme de la politique agricole commune, mise en chantier de l'Union économique et monétaire qui aboutira à la création de l'euro, etc. En mars 2020, il avait encore appelé les chefs d'État et de gouvernement de l'UE à plus de solidarité au moment où ces derniers s'écharpaient sur la réponse commune à apporter à la pandémie de Covid-19.

Avec ses centres de réflexion, "Club témoin" ou "Notre Europe" (devenu ensuite "Institut Jacques-Delors" et installé à Paris, Bruxelles et Berlin), l'ancien député européen (1979-1981) a plaidé jusqu'au bout pour un renforcement du fédéralisme européen, réclamant davantage d'"audace" à l'heure du Brexit et des attaques de "populistes de tout acabit".