Jordan Bardella invité du JT de 13H ce samedi sur TF1

Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, est l'invité du JT de 13H de TF1 ce samedi. L'eurodéputé, tête de liste du parti d'extrême droite lors des prochaines élections européennes qui doivent se tenir en juin prochain, répond aux questions d'Anne-Claire Coudray.

Vendredi, Jordan Bardella a été reçu par le Premier ministre Gabriel Attal à Matignon. Il lui a notamment demandé de "renoncer" à la hausse des tarifs réglementés de l'électricité, "inquiétude majeure" des "classes populaires et moyennes", et l'a "alerté" sur la situation des agriculteurs qui manifestent, l'enjoignant de "décréter l'état d'urgence agricole" et "d'instaurer le patriotisme économique pour protéger nos agriculteurs".

Un mois avant l'ouverture du Salon de l'agriculture et à l'approche des élections européennes, la multiplication des signes de mécontentement des agriculteurs préoccupe le gouvernement, sur fond d'offensive d'un Rassemblement national qu'il accuse de "souffler sur les braises de la colère et le désespoir des agriculteurs".

Jordan Bardella a prévu de rencontrer samedi des agriculteurs de Gironde pour appuyer leurs revendications.