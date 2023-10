L'événement du dimanche LCI du 1er octobre 2023 : Michel-Edouard Leclerc

"On n'ira pas chercher querelle avec les agriculteurs français, mais par contre, on m’oblige à vendre le Coca et l’eau Evian avec 10% de marge pour protéger les agriculteurs", explique Michel-Edouard Leclerc, évoquant un "jeu de lobby". C'est la raison pour laquelle le président du comité stratégique des centres E. Leclerc indique avoir demandé "un moratoire sur la loi Descrozaille".