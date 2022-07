EN DIRECT - Le gouvernement face à la motion de censure de la gauche, mise au vote ce lundi

DES TROUBLES "POLITIQUES"





Interrogé sur la motion de censure par la Nupes, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, y voit des troubles "politiques" et non pas "institutionnels". "Les institutions, elles, fonctionnent. Ce qui prouve que la constitution de 5e république est assez souple au vu des circonstances", ajoute-t-il sur France 2, reconnaissant "un malaise démocratique". "En 2022, la vie démocratique ne peut pas être : on vote une fois pour le président de la République et rendez-vous dans cinq ans. Il faut que les gens aient la possibilité de participer."