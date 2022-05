EN DIRECT - Les commémorations du 8-Mai en France, à suivre ce dimanche sur LCI

Des commémorations très chargées en symboles à l'heure où la guerre revient sur le sol européen. Emmanuel Macron préside ce dimanche les célébrations de la victoire du 8 mai 1945, date de la capitulation de l'Allemagne nazie face aux Alliés, dans le contexte de la guerre en Ukraine et alors que les commémorations du 9 mai en Russie sont dans tous les esprits.

Cet événement est à suivre à partir de 10 heures sur LCI (canal 26) ainsi que dans ce direct. Après deux ans de restrictions liées au Covid, les commémorations à Paris sont marquées par le retour des tribunes des invités sur les Champs-Élysées, à Paris, avec 500 invités attendus, dont des ministres, parlementaires, militaires et des scolaires.

Les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande seront présents lors des célébrations dans la capitale, ainsi que l'ancien Premier ministre Manuel Valls et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.