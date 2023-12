EN DIRECT - Loi immigration : le texte de retour en commission mixte paritaire ce lundi

Une semaine après avoir été rejeté à l'Assemblée nationale, le projet de loi immigration de Gérald Darmanin fait son retour ce lundi devant une commission mixte paritaire. Députés et sénateurs doivent décider du sort du texte et tenter de parvenir à une version de compromis, normalement soumise au vote des deux chambres mardi. Suivez les dernières informations en direct.

Le projet de loi immigration de nouveau au menu des parlementaires. Une semaine tout juste après avoir l'adoption d'une motion de rejet à l'Assemblée nationale qui a fait vaciller l'exécutif, le projet de loi immigration porté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin fait son retour ce lundi après-midi devant une commission mixte paritaire. Sept sénateurs et sept députés se réunissent à partir de 17h à huis clos pour décider d'une version commune du texte, qui devrait alors être soumise au vote des deux chambres mardi. Un texte objet d'intenses tractations entre le gouvernement et la droite pour parvenir à un compromis.

"À ce stade, on ne peut pas parler d'accord", a fait savoir le président des Républicains, Éric Ciotti, à l'issue d'un troisième rendez-vous qui aura duré plus de deux heures dimanche soir à Matignon, signe de la fragilité de la situation pour l'exécutif, alors que les opposants à la réforme, qui dénoncent ce tête-à-tête entre la majorité et la droite, continuent d'afficher leur refus.

Bonjour et bienvenue sur TF1info pour suivre cette journée cruciale pour l'avenir de la loi immigration. Une commission mixte paritaire réunissant députés et sénateurs doit décider ce lundi de son sort. Deux options sont sur la table : l'enterrer, ou parvenir à une version de compromis qui pourrait alors être soumise au vote des deux chambres demain.