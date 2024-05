EN DIRECT - Manifestations du 1er Mai : les premiers cortèges s'élancent

Au niveau national, "120.000 à 150.000" manifestants sont attendus, selon une note des services de renseignement territoriaux.

C'est nettement moins que l'an dernier où la mobilisation avait rassemblé près de 800.000 manifestants, selon les autorités, et 2,3 millions, selon la CGT. À titre de comparaison, c'était huit à dix fois plus qu'en 2022, où la police avait dénombré quelque 116.000 manifestants (dans la fourchette ordinaire se situant entre 100.000 et 160.000) et la CGT 210.000.

A Paris, entre 15.000 et 30.000 personnes sont attendues par les autorités, dont 400 à 800 manifestants radicaux.