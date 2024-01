EN DIRECT - Nouveau gouvernement : Gabriel Attal prononcera son discours de politique générale le 30 janvier

Gabriel Attal prévoit de poursuivre ses déplacements sur le terrain jusqu'à son discours de politique générale. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre lors d'une rencontre avec les députés de la majorité.





"Je réunirai mon gouvernement cette semaine et je me rendrai au contact des français pour préparer cette échéance majeure", en l'occurrence le discours de politique générale, ont indiqué des participants à TF1/LCI. "Il faut être très clair : on ne peut pas plaire à tout le monde. Si on cherche à plaire à tout le monde, on finit par ne plus rien faire, je préfère être cash avec vous", a-t-il exposé.





Le Premier ministre entend "assumer un certain nombre d'orientations et de décisions courageuses, qui vont susciter du débat et de la controverse, mais qui vont dans le sens de notre ADN et de ce qui est attendu par les Français". Emmanuel Macron devrait en donner un aperçu lors de sa conférence de presse prévue mardi soir. Devant les députés, Gabriel Attal a notamment cité "la valorisation du travail" et un "soutien aux Français qui travaillent".