EN DIRECT - Plan de sobriété énergétique : "Si on se mobilise tous", "on passe l'hiver", affirme E. Macron

Nouvelle étape dans la crise énergétique que traverse le monde, et notamment la France. Ce jeudi 6 octobre après-midi, la Première ministre Elisabeth Borne et plusieurs ministres doivent détailler les dizaines de mesures du plan de sobriété. On y trouve, entre autres, l'appel à moins chauffer et moins éclairer, l'encouragement au télétravail, l'incitation financière au covoiturage ou encore la coupure de l'eau chaude dans les administrations.

L'objectif est de réduire de 10% la consommation d'énergie de la France en deux ans, et dans l'intervalle, faire que le pays passe l'hiver sans coupure de gaz ni d'électricité.