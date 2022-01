EN DIRECT - "Mission Convaincre" : suivez notre nouvelle émission avec Valérie Pécresse

EELV





EELV fustige la Primaire populaire. "Cela fait plusieurs mois que l'on ne peut pas parler des projets parce que l'on parle de rassemblement à gauche", déclare sur France 2 Julien Bayou, secrétaire national du parti.





"Là, je suis en colère (...) On est là, on multiplie les candidatures comme des petits pains. Mais à la fin, on ne répond pas à l'urgence. On a cinq ans pour agir sur la question climatique, on a une situation sociale qui est inédite. Pourquoi on fait ça ?", lance de son coté sur Franceinfo Sandrine Rousseau.