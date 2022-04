EN DIRECT - Présidentielle : les résultats définitifs publiés demain à 17h

RETRAITES : QUATENNENS APPELLE LES FRANCAIS A SE MOBILISER





"Même si vous n’avez jamais manifesté de votre vie, si vous êtes de cette majorité de Français qui refuse le passage de la retraite à 65 ans, mobilisez vous dans la rue, soyez aux côtés de nos cortèges syndicaux dans la rue ce 1er mai", a appelé sur BFMTV le député Insoumis Adrien Quatennens. "Quand Emmanuel Macron dit qu’il n’y a pas d’autre choix que de travailler plus longtemps, en fait ce qu’il dit c’est son intention de ne pas mieux partager la richesse produite", a-t-il ajouté, estimant qu'un salarié produit aujourd'hui trois fois plus qu’il y a 50 ans, et regrettant que ces gains de productivité ne soient redistribués qu'en "dividendes augmentés" et non en salaires.