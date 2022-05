EN DIRECT - Élections législatives : toujours pas d'accord LFI-PS

"MÉLENCHON INCARNE UNE IDÉE DE LA GAUCHE QUE BEAUCOUP D'ÉLECTEURS NE PARTAGENT PAS"





Un accord entre les Insoumis et le PS signifierait "pas de candidat socialiste dans 350 à 420 circonscriptions", anticipe sur France 2 Stéphane Le Foll, maire du Mans et ancien porte-parole du gouvernement sous François Hollande. "Jean-Luc Mélenchon a cette habileté et cette force persuasive en disant qu'il va être Premier ministre. C'est une fable, un leurre. Il incarne une idée de la gauche que beaucoup d'électeurs ne partagent pas."





"Si le Parti socialiste continue à être comme il est, un parti qui se recroqueville, je partirai", prévient Stéphane Le Foll. "Mais j'ai l'intention de mener un débat politique."