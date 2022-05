EN DIRECT - Législatives : discussions toujours en cours entre LFI et le PS, les informations de ce mardi

L'ALLIANCE DE GAUCHE PEUT "BIEN SÛR" REMPORTER LES LÉGISLATIVES





Adrien Quatennens estime "bien sûr" que l'Union populaire peut obtenir la majorité à l'Assemblée nationale et envoyer Jean-Luc Mélenchon à Matignon. "Rien que les résultats de Jean-Luc Mélenchon nous placent en capacité d'être au second tour dans plus de 400 circonscriptions", déclare-t-il sur LCI. "Et nous sommes en train d'élargir ce pôle populaire. Un autre monde est encore possible, nous pouvons gouverner. C'est autour de la stratégie de l'Union populaire et de son programme que se fait le rassemblement."