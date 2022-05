EN DIRECT - Élections législatives : le PCF espère un accord avec LFI "dans la journée"

ACCORD ENTRE LES INSOUMIS ET LES ÉCOLOGISTES





C'est l'information politique de la nuit. Après deux semaines de négociations, LFI et EELV sont tombés d'accord pour se ranger derrière une "Nouvelle union populaire écologique et sociale". 100 circonscriptions seront attribuées aux écologistes. Les négociations continuent avec le PS et le PCF.