EN DIRECT - Législatives : Marine Le Pen affirme que "le combat n'est pas terminé" et cible Mélenchon

J.-L. MÉLENCHON OPPOSANT À E. MACRON ? "UNE FABLE", POUR M. LE PEN





Depuis Hénin-Beaumont, Marine Le Pen a commenté le récent accord d'union à gauche : "la fable Jean-Luc Mélenchon opposant à Emmanuel Macron, on va peut-être arrêter maintenant", a-t-elle tancé, estimant que "la réalité, c'est que Jean-Luc Mélenchon a fait élire Emmanuel Macron".





"Cela le discrédite absolument pour pouvoir se mettre dans la posture d'opposant d'Emmanuel Macron. Il joue les fous du roi, il surjoue l'insolence à l'égard du président, mais manifestement ils ont des rapports beaucoup plus proches et réguliers de ce qu'ils veulent bien montrer", a-t-elle attaqué. Avant de poursuivre : "Jean-Luc Mélenchon est un ancien sénateur socialiste, il l'a été longtemps. On ne s'en débarrasse pas, on ne change pas les taches d'un léopard".





Elle a ensuite critiqué "un laxisme à l'œuvre depuis cinq ans en matière de sécurité et d'immigration, un des points où l'alliance entre Monsieur Mélenchon et Monsieur Macron est peut-être la plus dangereuse", assurant que le chef de file LFI veut "désarmer la police" et "soutient l'ensemble des structures islamistes". "Pour gagner une législative, il faut qu'il accepte de se présenter déjà, ce sera un bon début", a-t-elle encore tancé.