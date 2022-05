EN DIRECT - Cérémonie d'investiture du président Emmanuel Macron, à suivre sur LCI à partir de 9h45

À 11h, Emmanuel Macron fera son entrée dans la salle des fêtes, la pièce la plus vaste et prestigieuse du palais, au son du 1er mouvement du concerto pour hautbois de Haendel. Le 8e président de la Ve République sera l'objet de tous les regards des 500 personnes présentes, debout. Il y aura sa famille, dont son épouse Brigitte, ses amis, les membres du gouvernement, Jean Castex en tête, ainsi que les principaux responsables des assemblées, des corps constitués et intermédiaires, des académies, des cultes…

Les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande et l'ex-Premier ministre Edouard Philippe seront présents.