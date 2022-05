EN DIRECT - Législatives : suivez les dernières informations du jeudi 12 mai

Sur le perron ensoleillé de l'Élysée, les ministres étaient tout sourire en quittant le Conseil des ministres, probablement le dernier pour un certain nombre d'entre eux, avant de se retrouver jeudi soir pour un dernier dîner en commun à Matignon.

Qui reste dans le gouvernement ? Qui en sort ? À l'exception de ceux ayant annoncé leur départ, les ministres interrogés n'ont rien dit publiquement. "On ne sait pas", a reconnu l'un d'eux.

Au cours d'un Conseil des ministres relativement court - moins d'une heure et demie -, Emmanuel Macron "a remercié chacune et chacun pour le travail qui a été fait (...) Il a dit avec solennité et affection qu'il avait été très fier d'être autour de cette table avec Jean Castex et son gouvernement ces deux dernières années", a rapporté le porte-parole Gabriel Attal.