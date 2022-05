EN DIRECT - Législatives : François Hollande fustige la Nupes, pas assez "crédible" pour l'emporter

LA NUPES N'EST PAS ASSEZ "CRÉDIBLE" POUR L'EMPORTER, SELON F. HOLLANDE





"L'union est souhaitable, la gauche doit envoyer le plus de députés possible à l'Assemblée Nationale pour éventuellement pesée, (...) elle est souhaitée par les électeurs de gauche, mais pour être conquérante et victorieuse, elle doit être équilibrée sur le plan électoral et crédible sur le plan programmatique, mais elle ne l'est pas", a commenté sur France Inter l'ancien président socialiste François Hollande à propos de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes).





Avec "70 candidats sur 577 circonscriptions" réservés aux députés PS, c'est "une faute", a-t-il critiqué, estimant que "beaucoup de candidats socialistes auraient été dans de meilleures conditions pour être élus députés que des candidats notamment de la France Insoumise", pointant "un déséquilibre" en faveur des Insoumis selon lui.





"Je ne suis pas contre l'union mais je suis contre un accord qui, tel qu'il est fait, sur le plan électoral et programmatique ne permet pas la victoire", a-t-il poursuivi, estimant que cette union manquait de "vérité et crédibilité". Il a ciblé notamment la "désobéissance" prônée par LFI face aux traités européens : "c'est comme si vous jouiez une partie de football, que vous acceptez les règles, et à la fin vous voulez jouer avec les mains", a-t-il tancé. Et de lancer par ailleurs sur le volet des propositions sociales : "Comment ça se finance ?"