EN DIRECT - Législatives : le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, sur LCI

UN RETRAIT DE T. BOUHAFS ? "IL FAUT L'INTERPRÉTER COMME ÇA", DÉPLORE A. CORBIÈRE





Invité de France mardi, le député LFI de la Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, regrette le possible retrait de Taha Bouhafs, dont la candidature pour les législatives dans la 14e circonscription du Rhône suscite un vif débat. "Je crois qu'il faut l'interpréter comme ça. (...) Ça ne me fait pas plaisir", indique-t-il. "C'est un grand constat d'échec. Je prends acte de sa décision et je demande qu'elle soit respectée."





"Ce qu'on veut faire, c'est que l'Assemblée nationale soit à l'image du peuple. Taha Bouhafs était l'exemple de ces milieux sociaux, loin de la politique, et qui s'engagent et qui ne sont pas toujours parfaits. Vous êtes parfait vous ? Moi non", poursuit-il. "Ça me fait de la peine."