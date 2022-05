EN DIRECT - Gouvernement : Elisabeth Borne Première ministre, les informations du mardi 17 mai

L'ancien et la nouvelle cheffe du gouvernement ont procédé à une passation de pouvoir en début de soirée à Matignon. Jean Castex avait présenté lundi vers 16h sa démission à Emmanuel Macron, qui l'avait acceptée dans la foulée. Les deux hommes ont échangé pendant environ une heure avant un tweet du chef de l'État le remerciant pour avoir "agi avec passion et engagement au service de la France", en appelant à être "fier du travail accompli et des résultats obtenus ensemble".