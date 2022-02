EN DIRECT - Présidentielle : pas de meeting prévu ce week-end à Marseille pour Macron

Y. JADOT VEUT DONNER UN DROIT DE VETO AU CESE





Yannick Jadot a déclaré mercredi vouloir donner au Conseil économique, social et environnement (Cese) un "droit de veto" sur "un certain nombre de sujets". "Il est impératif que le Cese puisse se saisir en amont des lois et puisse, sur un certain nombre de sujets, avoir, pas simplement un avis, mais un droit de veto quand ça concerne des enjeux" tels que l’"état de droit et l’environnement", a-t-il affirmé lors d'une audition devant les membres du Cese au palais d'Iéna à Paris.





Le Cese compte 233 membres issus de plus de 80 organisations de la société civile, syndicats, organisations patronales et professionnelles, associations et acteurs de la cohésion sociale et de l'environnement. Saisi par le gouvernement, il donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.