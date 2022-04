EN DIRECT - Emmanuel Macron à Cergy pour son 1er déplacement depuis sa réélection

Pendant ce temps à droite, les Républicains, fragilisés par leur cuisante défaite à la présidentielle, ont réaffirmé leur "indépendance" face à Emmanuel Macron, que certains pourraient être tentés de rallier. "Il n'y a pas de double appartenance" et "on ne peut pas être Les Républicains et majorité présidentielle", a martelé le président du parti, Christian Jacob, à l'issue d'un conseil stratégique.

Tandis qu'à gauche, les négociations patinent entre La France insoumise, EELV et le PCF en vue d'un accord aux législatives. Le PS, lui, entre dans la danse via une rencontre avec les Insoumis mercredi.