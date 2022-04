EN DIRECT - Législatives 2022 : les dernières informations du samedi 30 avril

Emmanuel Macron a dit vendredi son souhait d'"un retour au calme et à la concorde" après la bataille présidentielle, évoquant "un paquet à l'été" pour les premières mesures sur "le pouvoir d'achat, sur l'école et la santé". Sur les retraites, il a réaffirmé vouloir augmenter le minimum à 1100 euros net, défendant à nouveau son projet très controversé de report de l'âge de la retraite à 64-65 ans, estimant que "la seule chose qu'on peut faire c'est travailler davantage en prenant en compte la pénibilité".

Forte des 22% des voix de son candidat, Jean-Luc Mélenchon, à la présidentielle, La France insoumise a lancé des discussions bilatérales notamment avec EELV, le PCF et le Parti socialiste, afin de trouver un accord aux législatives et se donner une chance d'envoyer le tribun Insoumis à Matignon. Un accord entre LFI et ses partenaires semblait se dessiner vendredi à l'approche de la date butoir, mais la course d'obstacles n'est pas terminée, notamment avec les socialistes qui ont suspendu leurs échanges.